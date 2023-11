Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Asos: en hausse, Deutsche Bank entame son suivi à l'achat information fournie par Cercle Finance • 21/11/2023 à 11:43









(CercleFinance.com) - Le titre Atos progresse mardi à la Bourse de Londres dans le sillage d'une note de Deutsche Bank, qui a initié le suivi de la valeur avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 500 pence.



Dans une étude consacrée au secteur de la distribution au Royaume-Uni, l'analyste affiche sa préférence pour les titres Asos, Marks & Spencer et B&M en raison de leur caractère 'spécifique' et 'intéressant'.



Deutsche rappelle que le secteur a affiché de solides performances boursières cette année (+25% depuis le 1er janvier), mais qu'il est peu probable que de tels scores se répètent en 2024.



Certes, la période de Noël devrait être robuste, reconnaît l'intermédiaire, mais elle devrait aussi constituer le dernier baroud d'honneur de la reprise post-pandémie qui a tiré le commerce de détail.



Pour 2024, l'analyste dit s'attendre à une croissance 'anémique', qui ne devrait pas empêcher selon lui les distributeurs britanniques de générer des marges solides et d'afficher un bon état de forme général.



Le titre Asos prenait 1,9% suite à ces commentaires, mais affiche encore un repli de 20% depuis le début de l'année.





