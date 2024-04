Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Asos: confirme ses prévisions de CA pour l'exercice 2024 information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 10:18









(CercleFinance.com) - Les ventes du 1er semestre de l'exercice 24 ont baissé de 18 % à 1 497.5 M£ (contre 1 838.5 M£ au 1er semestre 2023).



Le groupe enregistre une amélioration d'environ 240 millions de livres sterling en glissement annuel du flux de trésorerie disponible au premier semestre (sorties d'environ 21 millions de livres sterling).



La direction souligne son avance sur le plan de réduction des stocks avec 593 millions de livres sterling au premier semestre (contre un objectif d'environ 600 millions de livres sterling pour l'exercice 2024).



L'EBITDA ajusté a subi une perte de 16,3 millions de livres sterling au cours du semestre (contre un gain de 4,6 millions de livres sterling au 1er semestre 2023). La perte ajustée avant impôts est de 120 millions de livres sterling.



Le groupe confirme ses prévisions de baisse des ventes de 5 à 15 % pour l'exercice 2024, d'un EBITDA ajusté et d'une génération de trésorerie positifs. L'EBITDA pour l'exercice 2025 devrait être nettement supérieur à celui des exercices 2023 et 2024.



Il s'attend à renouer avec la croissance au cours de son exercice 2024/2025, avec une marge opérationnelle, qui devrait retrouver ses niveaux d'avant la crise du Covid.





Valeurs associées ASOS LSE +2.97%