Asos cède un entrepôt au Royaume-Uni, le titre bondit

(Zonebourse.com) - Asos a annoncé lundi la signature d'un accord avec Marks and Spencer en vue de la cession de son centre logistique de Lichfield, au nord de Birmingham, pour un montant d'au moins 66 millions de livres (environ 76 millions d'euros) dans le cadre de son plan stratégique visant à réduire le montant de son endettement.

A la Bourse de Londres, vers 10h45 (heure locale), l'action du groupe britannique de prêt-à-porter en ligne bondissait de 13,1%, à 243 pence, alors que le secteur de la consommation de l'indice STOXX 600 paneuropéen cédait 1,5% au même moment.

Si ses gains devaient se maintenir, le titre pourrait ainsi enregistrer sa meilleure performance sur une séance depuis le 25 mars dernier, soit environ un mois et demi, suite à la publication d'un point d'activité semestriel ayant montré une amélioration significative de ses performances opérationnelles.

Dans une note de réaction, les analystes de Berenberg saluent le bénéfice financier de l'opération, qui va lui permettre de ramener sa dette nette pro forma autour de 228 millions de livres (hors obligations locatives) et le fait que le distributeur va économiser autour de six millions de livres de loyers par an.

"La cession du site de Lichfield marque une nouvelle étape clé dans le redressement financier d'Asos, après le refinancement conclu en novembre 2025 et le remboursement des obligations convertibles 2026 finalisé le mois dernier", explique l'entreprise.

"Cette opération permet de cristalliser une valeur significative à partir d'un actif non stratégique", ajoute-t-elle dans un communiqué.

L'opération doit être finalisée au second semestre 2026.

Le marché salue l'allègement de la dette

"Asos avait signé un bail de 15 ans pour l'entrepôt de Lichfield en 2020, lorsque l'explosion de la demande en ligne due à la pandémie et le rachat de quatre marques du groupe Arcadia (dont Topshop) avaient convaincu l'ancienne direction de la nécessité d'acquérir des capacités logistiques supplémentaires", rappelle Berenberg.

"Les besoins en stockage sont nettement moindres aujourd'hui, suite à la réduction drastique des stocks, passés de plus d'un milliard de livres en 2022 à environ 370 millions de livres au premier semestre 2026", poursuit le bureau d'études allemand.

"Par ailleurs, l'essor de sa place de marché implique qu'une part croissante des commandes est désormais expédiée directement par les marques partenaires", ajoute l'intermédiaire financier.

"Le groupe s'appuie actuellement sur deux autres centres, à Barnsley (Royaume-Uni) et Berlin, lesquels n'affichent qu'un taux d'utilisation de 50%" souligne Berenberg, qui maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours de 600 pence.

Depuis l'atteinte d'un plus bas historique de clôture de 206,5 pence le mois dernier, le titre Asos a repris plus de 18% de sa valeur.

D'après les analystes, l'activité d'Asos a progressé pour le quatrième mois consécutif en avril, confirmant un retour à la croissance du nombre de clients ( 9% en mars) pour la première fois depuis 2021.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.