Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ASML : sursaut depuis 592,7E, peut viser 645E information fournie par Cercle Finance • 22/08/2023 à 16:46









(CercleFinance.com) -ASML amorce un sursaut depuis un plancher de 592,7E testé le 17 août: le titre efface ses pertes depuis le 10 août et peut viser sans opposition les 645E, c'est à dire l'ex-support oblique moyen terme issu du point bas majeur des 400E du 14/10/2022.

Le titre pourrait ainsi réintégrer son ex canal haussier mais peut tout aussi bien ricocher et reprendre sa correction amorcé le 14 juillet sous 685E, en direction du support des 555E du 15/03 et 26/04.





Valeurs associées ASML HLDG Euronext Amsterdam +3.27%