ASML soutenu par un relèvement de broker
information fournie par Cercle Finance 05/09/2025 à 13:05

(Zonebourse.com) - ASML gagne près de 2% à Amsterdam, aidé par un relèvement de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat' sur le titre de l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs, avec un objectif de cours porté de 660 à 750 euros.

'Les perspectives de croissance à long terme d'ASML restent solides, avec une croissance annuelle moyenne attendue de 20% sur le BPA pour 2026-30, soutenue par l'adoption du High-NA et l'augmentation des expositions à l'EUV dans le logique', met en avant le broker.

