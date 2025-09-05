ASML soutenu par un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 05/09/2025 à 13:05









(Zonebourse.com) - ASML gagne près de 2% à Amsterdam, aidé par un relèvement de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat' sur le titre de l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs, avec un objectif de cours porté de 660 à 750 euros.



'Les perspectives de croissance à long terme d'ASML restent solides, avec une croissance annuelle moyenne attendue de 20% sur le BPA pour 2026-30, soutenue par l'adoption du High-NA et l'augmentation des expositions à l'EUV dans le logique', met en avant le broker.





Valeurs associées ASML HLDG 661,0000 EUR Euronext Amsterdam +2,07%