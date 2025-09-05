ASML soutenu par un relèvement de broker
information fournie par Cercle Finance 05/09/2025 à 13:05
'Les perspectives de croissance à long terme d'ASML restent solides, avec une croissance annuelle moyenne attendue de 20% sur le BPA pour 2026-30, soutenue par l'adoption du High-NA et l'augmentation des expositions à l'EUV dans le logique', met en avant le broker.
Valeurs associées
|661,0000 EUR
|Euronext Amsterdam
|+2,07%
