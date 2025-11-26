 Aller au contenu principal
ASML soutenu par des propos de broker
26/11/2025 à 15:00

ASML grimpe de plus de 4% à Amsterdam, sur fond de propos favorables d'ING qui réitère son conseil 'achat' et relève son objectif de cours de 800 à 1050 euros, mettant en avant des perspectives plus optimistes du groupe pour 2026.

'Les récentes annonces d'investissements majeurs en IA renforcent les perspectives solides à long terme des dépenses en capital dans les semi-conducteurs', souligne ainsi le broker, qui attend pour ASML 'une croissance supérieure à celle du secteur dans son ensemble'.

Valeurs associées

ASML HLDG
902,5000 EUR Euronext Amsterdam +4,91%
