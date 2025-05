ASML: soutenu par des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 26/05/2025 à 14:10









(CercleFinance.com) - ASML s'adjuge près de 3% à Amsterdam, soutenu par des propos d'Oddo BHF qui réitère sa recommandation 'surperformance' avec un objectif de cours relevé de 810 à 850 euros sur le titre du constructeur d'équipements pour l'industrie des puces.



'Nous avons probablement été trop sévères et avons surestimé l'impact potentiel des tariffs sur le scénario 2025', juge l'analyste, qui rehausse ses prévisions pour le groupe, dont il met aussi en avant la 'domination technologique structurelle'.





Valeurs associées ASML HLDG 657,9000 EUR Euronext Amsterdam +2,38%