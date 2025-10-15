 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 071,00
-0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ASML sans surprise au 3ème trimestre, mais ses prévisions sont saluées
information fournie par Zonebourse 15/10/2025 à 09:41

ASML, fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs, a publié mercredi des résultats contrastés au titre du troisième trimestre, mais ses prévisions et ses prises de commandes semblaient rassurer les analystes, ce qui se traduisait par une nette progression de son titre dans les premiers échanges à la Bourse d'Amsterdam.

Sur le trimestre clos fin septembre, son bénéfice net s'est établi à 2,12 milliards d'euros, contre 2,07 millions d'euros sur la même période il y a un an. Ramené par action, le profit du troisième trimestre ressort à 5,49 euros, au-delà du consensus de 5,35 dollars.

Le chiffre d'affaires a progressé à 7,52 milliards d'euros contre 7,47 milliards d'euros un an plus tôt, manquant le consensus de 7,66 milliards.

Le fournisseur de systèmes de gravure utilisés par TSMC, Intel ou encore Samsung a toutefois rassuré avec ses prises de commandes, qui ont totalisé près de 5,4 milliards d'euros au cours du trimestre, alors que les analystes n'attendaient que cinq milliards.

Le fabricant de systèmes de lithographie a également soulagé avec ses prévisions, prévoyant pour le quatrième trimestre un chiffre d'affaires entre 9,2 et 9,8 milliards d'euros, au-dessus du consensus de marché qui visait jusqu'ici 9,2 milliards.

Pour l'ensemble de l'exercice 2025, le groupe de Veldhoven anticipe une croissance de son chiffre d'affaires située autour de 15%, dépassant là encore les attentes.

Enfin, ASML assure ne pas s'attendre à ce que son chiffre d'affaires pour 2026 soit inférieur à celui de 2025.

Si cette prévision ne laisse pas forcément entrevoir une croissance de l'activité l'an prochain, les investisseurs accueillaient favorablement la tonalité plutôt optimiste de son discours.

L'action ASML progressait ainsi de 3,1% mercredi à 9h30, signant la deuxième meilleure performance de l'indice AEX et entraînant dans son sillage l'indice regroupant les valeurs technologiques européennes qui avançait de 1,4% au même moment.


Valeurs associées

ASML HLDG
873,000 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:10 

    (Actualisé avec Maurel&Prom, Sartorius Stedim, OPMobility, LVMH, Rexel, Kering, GTT, Exosens, Nestle, ABB, Merck KGaA) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende

  • logo Pernod Ricard (Crédit: / Adobe Stock)
    A suivre aujourd'hui... Pernod Ricard
    information fournie par AOF 16.10.2025 08:07 

    (AOF) - Le chiffre d’affaires de Pernod Ricard au premier trimestre de l’exercice 2025/2026 s’élève à 2,384 milliards d'euros, soit un repli de 7,6% en organique et de 14,3% en publié. Il est impacté par un effet de change négatif de 143 millions d'euros, principalement ... Lire la suite

  • Le logo de Nestlé
    Nestlé: La croissance des ventes dépasse les attentes au 3e trimestre
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:06 

    Nestlé a fait état jeudi d'une croissance meilleure que prévu de ses ventes, soutenue par une hausse des prix des confiseries et du café, alors que le groupe publie ses premiers résultats depuis l'arrivée de Philipp Navratil au poste de directeur général. Philipp ... Lire la suite

  • Un homme prend du pétrol dans ses mains
    Maurel & Prom: CA à neuf mois -13% avec la baisse des prix de vente du brut
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:04 

    Maurel & Prom a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires consolidé à neuf mois en baisse de 13% sur un an, à 489 millions de dollars (419,63 millions d'euros), pénalisé par la baisse du prix moyen de vente du brut. L'opérateur pétrolier a vu sa production valorisée ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank