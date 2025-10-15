ASML sans surprise au 3ème trimestre, mais ses prévisions sont saluées
information fournie par Zonebourse 15/10/2025 à 09:41
Sur le trimestre clos fin septembre, son bénéfice net s'est établi à 2,12 milliards d'euros, contre 2,07 millions d'euros sur la même période il y a un an. Ramené par action, le profit du troisième trimestre ressort à 5,49 euros, au-delà du consensus de 5,35 dollars.
Le chiffre d'affaires a progressé à 7,52 milliards d'euros contre 7,47 milliards d'euros un an plus tôt, manquant le consensus de 7,66 milliards.
Le fournisseur de systèmes de gravure utilisés par TSMC, Intel ou encore Samsung a toutefois rassuré avec ses prises de commandes, qui ont totalisé près de 5,4 milliards d'euros au cours du trimestre, alors que les analystes n'attendaient que cinq milliards.
Le fabricant de systèmes de lithographie a également soulagé avec ses prévisions, prévoyant pour le quatrième trimestre un chiffre d'affaires entre 9,2 et 9,8 milliards d'euros, au-dessus du consensus de marché qui visait jusqu'ici 9,2 milliards.
Pour l'ensemble de l'exercice 2025, le groupe de Veldhoven anticipe une croissance de son chiffre d'affaires située autour de 15%, dépassant là encore les attentes.
Enfin, ASML assure ne pas s'attendre à ce que son chiffre d'affaires pour 2026 soit inférieur à celui de 2025.
Si cette prévision ne laisse pas forcément entrevoir une croissance de l'activité l'an prochain, les investisseurs accueillaient favorablement la tonalité plutôt optimiste de son discours.
L'action ASML progressait ainsi de 3,1% mercredi à 9h30, signant la deuxième meilleure performance de l'indice AEX et entraînant dans son sillage l'indice regroupant les valeurs technologiques européennes qui avançait de 1,4% au même moment.
Valeurs associées
|873,000 EUR
|Euronext Amsterdam
|0,00%
A lire aussi
-
(Actualisé avec Maurel&Prom, Sartorius Stedim, OPMobility, LVMH, Rexel, Kering, GTT, Exosens, Nestle, ABB, Merck KGaA) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende
-
(AOF) - Le chiffre d’affaires de Pernod Ricard au premier trimestre de l’exercice 2025/2026 s’élève à 2,384 milliards d'euros, soit un repli de 7,6% en organique et de 14,3% en publié. Il est impacté par un effet de change négatif de 143 millions d'euros, principalement ... Lire la suite
-
Nestlé a fait état jeudi d'une croissance meilleure que prévu de ses ventes, soutenue par une hausse des prix des confiseries et du café, alors que le groupe publie ses premiers résultats depuis l'arrivée de Philipp Navratil au poste de directeur général. Philipp ... Lire la suite
-
Maurel & Prom a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires consolidé à neuf mois en baisse de 13% sur un an, à 489 millions de dollars (419,63 millions d'euros), pénalisé par la baisse du prix moyen de vente du brut. L'opérateur pétrolier a vu sa production valorisée ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer