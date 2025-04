ASML: sanctionné après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 09:27









(CercleFinance.com) - ASML lâche plus de 6% à Amsterdam, après la publication, au titre du premier trimestre 2025 d'un BPA en baisse de 12,4% par rapport au trimestre précédent, à six euros tout rond, et ce, malgré une marge brute améliorée de 2,3 points à 54%.



Toujours en rythme séquentiel, l'équipementier néerlandais pour l'industrie des semiconducteurs a vu son chiffre d'affaires se contracter de 16,4% à 7,74 milliards d'euros, tandis que ses commandes nettes ont chuté de 44,5% à 3,94 milliards.



'Nos conversations avec nos clients jusque-là soutiennent notre prévision que 2025 et 2026 seront des années de croissance, mais les annonces récentes de droits de douane ont accru l'incertitude de l'environnement macroéconomique', prévient son CEO Christophe Fouquet.



ASML indique viser un CA de 7,2 à 7,7 milliards d'euros et une marge brute de 50 à 53% pour le trimestre en cours, et confirme ses fourchettes-cibles de 30-35 milliards et 51-53% respectivement pour 2025, 'sous réserve des incertitudes mentionnées'.





