ASML revoit à la hausse ses objectifs annuels

Le logo ASML sur la façade du siège du groupe. (crédit photo : Adobe Stock )

A l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, ASML fait part d'un resserrement à la hausse de ses objectifs annuels, anticipant désormais une marge brute de l'ordre de 56% pour un chiffre d'affaires de 44 à 45 MdsEUR en 2026, contre des fourchettes cibles de 54% à 56% et de 43 à 45 MdsEUR présentées il y a trois mois.

Au titre du 3e trimestre 2026, ASML dévoile un bénéfice net de près de 4,96 MdsEUR, soit 12,95 EUR par action, un BPA en progression de près de 71% par rapport au trimestre précédent, avec une marge brute en amélioration de 3,5 points, à 57,5%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 25%, à 11,66 MdsEUR.

Pour mémoire, l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs indiquait anticiper, lors de sa publication trimestrielle précédente, une marge brute de 55% à 57% et un chiffre d'affaires de 11 à 12 MdsEUR. Une performance donc plutôt supérieure aux attentes, qui "reflète la bonne exécution de la montée en cadence", selon son directeur général, Christophe Fouquet.

"Le chiffre d'affaires lié à la gestion du parc installé a dépassé nos prévisions, à 3,3 MdsEUR, grâce à une demande toujours soutenue pour les mises à niveau visant à améliorer la productivité", poursuit le dirigeant, qui explique ainsi la progression de la marge brute.

"Nos clients continuent de revoir à la hausse leurs prévisions de demande d'équipements à court et moyen terme. Compte tenu de leur visibilité sur la demande, certains clients manifestent leur intérêt pour passer des commandes portant sur 2029, voire 2030", souligne-t-il également.

Pour le 4e trimestre 2026, ASML prévoit un chiffre d'affaires net total compris entre 14,2 et 15,2 MdsEUR, avec une marge brute d'environ 57%. Le groupe anticipe des dépenses de recherche et développement (R&D) d'environ 1,2 MdEUR et des frais commerciaux, généraux et administratifs d'environ 0,4 MdEUR.