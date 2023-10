Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ASML: résultat net de 1,9 MdsE au 3ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 09:39









(CercleFinance.com) - ASML a publié aujourd'hui ses résultats du troisième trimestre 2023. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires net de 6,7 milliards d'euros au 3ème trimestre avec une marge brute de 51,9 %. Il est conforme aux attentes (consensus de 6 690 millions d'euros, estimation Oddo BHF de 6 756 millions d'euros).



Le résultat net ressort à 1,9 milliard d'euros. Le BPA est de 4,81 E, soit 5% de plus que le consensus de 4,58 E. L'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs avait publie un bénéfice net de 1,94 milliard d'euros au titre du deuxième trimestre 2023.



ASML prévoit un chiffre d'affaires net au 4ème trimestre 2023 compris entre 6,7 et 7,1 milliards d'euros et une marge brute comprise entre 50% et 51%. Le groupe confirme également son anticipation d'une croissance de son chiffre d'affaires de 30% en 2023.



' L'industrie des semi-conducteurs traverse actuellement le creux du cycle et nos clients s'attendent à ce que le point d'inflexion soit visible d'ici la fin de l'année. Nous nous attendons donc à ce que 2024 soit une année de transition. Sur la base de notre perspective actuelle, nous adoptons un point de vue plus prudent et nous nous attendons à un chiffre d'affaires similaire à celui de 2023 ' a déclaré Peter Wennink, président et chef de la direction d'ASML.





