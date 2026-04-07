ASML recule après une proposition américaine de nouvelles restrictions à l'exportation vers la Chine

ASML ASML.AS recule mardi à la Bourse d'Amsterdam après qu'un groupe de responsables politiques américains a proposé un projet de loi visant à imposer de nouvelles restrictions sur les exportations d'équipements de fabrication de puces électroniques vers la Chine.

Le titre reculait de 2,89% vers 08h33 GMT, limitant ses pertes après avoir chuté de 4,7% en début de séance.

Un groupe multipartite de responsables politiques américains a proposé vendredi dernier un projet de loi visant à imposer de nouvelles restrictions sur les exportations d'équipements de fabrication de puces électroniques vers la Chine, ce qui affecterait des entreprises telles qu'ASML ASML.AS .

L'initiative vise à préserver l'avance des États-Unis dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) en empêchant les entreprises chinoises de se procurer des équipements de fabrication de puces qu'elles ne peuvent pas produire elles-mêmes.

"Cette loi a un impact direct sur les livraisons d'outils d'immersion DUV d'ASML vers la Chine et sur les revenus de la Gestion de la base installée (IBM) d'ASML provenant de ces outils", écrivent les analystes de JP Morgan dans une note.

La Chine était le premier marché d'ASML en 2025, avec 33% de ses ventes, mais ce chiffre devrait tomber à 20% cette année, a indiqué l'entreprise.

"Si l'on part du principe que 65% des revenus liés aux équipements expédiés vers la Chine provenaient des outils d'immersion DUV et que 12,5% des revenus IBM étaient liés à l'immersion DUV en Chine, cela représenterait une perte de près de 19% des revenus d'ASML en Chine", ajoute le courtier.

(Rédigé par Diana Mandiá, avec Nathan Vifflin, édité par Augustin Turpin)