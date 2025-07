ASML : pullback sur 660E, surveiller 642E information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 14:25









(CercleFinance.com) - ASML poursuit son pullback sur 660E : le titre reste protégé par un support à 642E testé les 23 mai et 2 juin.

ASML trouvera un autre soutien vers 609,1E, le 'gap' du 7 mai (ex-support du 6 novembre 202 et ex-résistance du 15 avril).





Valeurs associées ASML HLDG 658,5000 EUR Euronext Amsterdam -2,75%