ASML : pullback de -4% vers 736E, support à 710E information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 16:04









(CercleFinance.com) - ASML subit un pullback de -4% vers 736E après avoir grimpé de +8% depuis le 13 janvier et +14% depuis le 1er janvier.

Attention à la formation d'un double-sommet 'en pince' sous 775E, le titre retrouvera un petit soutien vers 720E (base du 'M') puis plus solide vers 710E (support oblique moyen terme issu du plancher des 654E du 21/11/2024).





Valeurs associées ASML HLDG 713,60 EUR Euronext Amsterdam -4,61%