(CercleFinance.com) - ASML, dopé par Nvidia qui devrait rouvrir au-delà des 1.000$ ce jeudi, ouvre un 'gap' au-dessus de 861,8E, efface la résistance des 870E et pourrait s'en retourner tester la zone pivot des 891E, plancher des 2 et 16 avril dernier.

L'objectif suivant serait la grosse zone de résistance des 920E du 21 mars au 15 avril





Valeurs associées ASML HLDG Euronext Amsterdam +3.64%