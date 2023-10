Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ASML: le titre recule, un broker abaisse sa cible information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 17:12









(CercleFinance.com) - ASML cède près de 1% à Amsterdam alors que Oddo BHF a annoncé ce matin réduire son objectif de cours de 830 à 740 euros sur le titre, tout en conservant sa note de “surperformance”. L'analyste indique ainsi prendre en compte 'le bruit négatif' et adopte un scénario 'plus prudent' sur 2024.



'Le newsflow, qu'il soit avéré ou simplement basé sur des rumeurs, a été récemment très défavorable et a fait baisser le titre de 20% sur 3 mois', ajoute le broker qui pointe les craintes autour d'une faible croissance économique mondiale et d'une nouvelle escalade des sanctions américaines vis-à-vis de la Chine.



Selon Oddo BHF, ASML devrait clarifier sa vision de 2024 dès la publication du T3 2023 (le 18/10 prochain). En attendant, l'analyste abaisse sa prévision de BPA 2024 de 10%, et seulement de 4% sur 2025.





