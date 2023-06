ASML: le titre fait grise mine après une dégradation information fournie par Cercle Finance • 16/06/2023 à 16:50

(CercleFinance.com) - ASML accuse vendredi l'une des plus fortes baisses de l'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam suite à une dégradation à 'neutre' des analystes de New Street Research, qui disent s'inquiéter des perspectives moroses des équipementiers pour l'industrie des semi-conducteurs.



Dans une note de recherche, le bureau d'analyse indépendant indique s'attendre à une croissance 'incertaine' et 'modérée' du marché des équipements pour le traitement des plaquettes de semi-conducteurs (WFE), et ce jusqu'en 2025.



Face à ce tableau maussade, les valorisations des grands acteurs du secteur - comme le néerlandais ASML et l'américain Applied Materials - n'offrent pas vraiment de potentiel de hausse significatif, estime New Street.



Suite à ces commentaires, l'action ASML perdait 1,1% vendredi après-midi sur Euronext Amsterdam, signant la troisième plus forte baisse de l'indice AEX.