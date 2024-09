Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ASML: le titre chute, UBS n'est plus à l'achat information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 17:00









(CercleFinance.com) - Le titre chute d'environ 6% à la Bourse d'Amsterdam alors qu'UBS a abaissé son conseil à neutre (contre Achat) et réduit son objectif de cours à 900 E (au lieu de 1050 E).



'Nous examinons trois raisons : 1) l'intensité lithographique d'ASML plafonne dans les domaines de la logique et de la mémoire ; 2) les dépenses lithographiques en Chine se normalisent ; 3) la demande d'IA est insuffisante pour compenser' indique UBS.



Revendiquant des commandes nettes pour 5,6 milliards d'euros (dont 2,5 milliards dans l'EUV) sur le trimestre écoulé, ASML table sur une marge brute entre 50 et 51%, ainsi que sur des revenus entre 6,7 et 7,3 milliards pour le troisième trimestre.





Valeurs associées ASML HLDG 736,40 EUR Euronext Amsterdam -5,93%