ASML lance une académie technique à Phoenix pour former des ingénieurs très demandés

L'académie ASML formera 1 000 ingénieurs par an à Phoenix

Le site vise à répondre à la demande des expansions d'Intel, de TSMC et de Samsung

Les anciens militaires sont préférés pour les emplois de service, selon le VP Clayton Patch

Le fabricant de machines à puces ASML ASML.AS a lancé jeudi une académie technique à Phoenix pour former des ingénieurs à l'entretien des machines complexes de fabrication de puces de la société néerlandaise.

Située à quelques minutes de l'aéroport de Phoenix, l'académie est conçue pour former plus de 1 000 ingénieurs par an à la réparation et à l'entretien des outils de fabrication de puces d'ASML. ASML a décidé d'ouvrir l'académie en raison de l'augmentation significative de la fabrication de puces avancées aux États-Unis. Intel INTC.O et la société taïwanaise TSMC

2330.TW ont annoncé d'importantes expansions autour de Phoenix, et Samsung 005930.KS agrandit son usine près d'Austin, au Texas. Le fabricant de mémoires Micron MU.O a également des projets d'expansion de plusieurs milliards de dollars aux États-Unis.

"Je pense que l'ouverture arrive vraiment au bon moment, parce que ce boom se produit déjà ici en Arizona, et je pense que l'année prochaine nous verrons le Texas, puis l'Idaho, puis quelques autres", a déclaré Christophe Fouquet, directeur général d'ASML, dans une interview accordée à Reuters.

Les machines à ultraviolet profond (DUV) et à ultraviolet extrême (EUV) d'ASML pour la fabrication de puces avancées sont des outils complexes qui nécessitent un niveau de service similaire à celui des avions de guerre modernes tels que le F-35, a déclaré Clayton Patch, vice-président d'ASML.

Les outils EUV les plus avancés coûtent environ 400 millions de dollars et il faut plusieurs 747 pour les expédier depuis le site de production d'ASML aux Pays-Bas.

Les candidats idéaux pour les emplois de service sont souvent d'anciens militaires qui ont travaillé dans la marine ou l'armée de l'air américaine sur des avions de chasse, a déclaré Clayton Patch.

"Ce sont de très bons candidats qui sortent de l'armée", a déclaré Clayton Patch. "Nous aimons ces candidats." Le centre de formation est le premier à fonctionner aux États-Unis depuis une vingtaine d'années, a indiqué Clayton Patch. Auparavant, les ingénieurs devaient se rendre en Asie ou en Europe pour apprendre à entretenir les outils de fabrication de puces. Les installations d'ASML comprennent 14 salles de classe et une salle blanche.

Les machines sur lesquelles les élèves-ingénieurs travailleront sont souvent des machines prototypes qu'ASML a construites et qu'elle n'utilise pas actuellement, explique Christophe Fouquet, et non des machines destinées à des clients.

"C'est très demandé - et donc assez cher", a déclaré le directeur général.

Pour répondre à la demande d'ingénieurs formés, Clayton Patch a indiqué que l'installation est capable de fonctionner 24 heures sur 24, sept jours sur sept. L'entreprise prévoit de former à terme 2 000 personnes par an.

Le centre, où les ingénieurs suivent déjà des cours, formera le personnel d'ASML, mais d'autres entreprises qui exploitent des fabs, ou usines de fabrication de puces, peuvent également payer ASML pour qu'elle forme leurs ingénieurs.

Il faut trois à six mois à ASML pour former les ingénieurs à la maintenance simple. La formation à des tâches de réparation plus complexes peut prendre plus de temps.

OUTILS HAUTS-NA

Pour l'instant, les ingénieurs qui travaillent sur l'équipement le plus avancé d'ASML, connu sous le nom de High-NA EUV, seront formés aux Pays-Bas, dans les installations de la société.

Les outils High-NA n'ont pas encore été mis en production à grande échelle par les clients de la société, tels qu'Intel et TSMC, mais ils sont actuellement en phase de qualification, a déclaré Christophe Fouquet. Chaque client tente de déterminer les performances des outils et la manière de les intégrer dans la fabrication.