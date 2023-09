Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ASML : la cassure des 555/556E est bien confirmée information fournie par Cercle Finance • 29/09/2023 à 17:22









(CercleFinance.com) - Le sursaut d'ASML vers 562E n'invalide ni la cassure du support majeur des 555/556E du 15 mars et 26 avril, ni la dynamique négative symbolisée par un toboggan baissier inauguré le 4 septembre (620E) et une tendance à la correction en vigueur depuis le 'pullback' sous 687E survenu le 14 juillet dernier.

Le principal support moyen terme se dessine vers 500/502E : il remonte au 287 décembre 2022 : avec -10% de repli, ce serait une année pour rien.





Valeurs associées ASML HLDG Euronext Amsterdam +1.51%