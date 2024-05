Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ASML:investit 80 ME sur 10 ans dans l'Université d'Eindhoven information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 10:35









(CercleFinance.com) - ASML et l'Université de Technologie d'Eindhoven (TU/e) ont signé un accord pour élargir leur collaboration, incluant plus de recherches conjointes et la formation de près de cent doctorants dans des domaines clés comme la physique des plasmas, la mécatronique, l'optique et l'IA.



ASML investira 80 millions d'euros sur dix ans et contribuera financièrement à un nouveau bâtiment de salle blanche à la TU/e.



Cette initiative vise à renforcer la position de Brainport dans les semi-conducteurs et à former les spécialistes dont l'industrie a besoin.



'La collaboration augmentera la disponibilité de doctorants et fournira des insights scientifiques pertinents pour l'industrie des puces et la société. Avec cet accord, nous investissons dans la science aux Pays-Bas et dans la formation d'experts', a commenté Roger Dassen, directeur financier d'ASML.





