ASML : inscrit un record au-delà de la résistance des 1.700E

Le 1er semestre s'achève en fanfare pour ASML ( 7% à 1.735E) qui ouvre un "gap" au-dessus des 1.615 et verrouille dans la foulée un gain annuel de 85% et inscrit un nouveau record bien au-delà de la résistance des 1.700E.

Au-delà de ce niveau, il devient difficile de cerner un objectif précis mais un triplement de cours par rapport aux planchers de début septembre 2025 (vers 600E) rend le test des 1.800 très plausible (un doublement depuis mi-décembre 2025 est déjà acquis).