ASML FAIT MIEUX QUE PRÉVU AU T3 MAIS LES PRÉVISIONS DÉÇOIVENT PARIS (Reuters) - Le fournisseur néerlandais pour l'industrie des semi-conducteurs ASML a fait état mercredi de résultats meilleurs que prévu au titre du troisième trimestre mais ses prévisions ont déçu le marché. Le titre reculait de 0,46% à 342,65 euros dans la matinée à la Bourse d'Amsterdam. Pour le trimestre clos fin septembre, ASML a enregistré un chiffre d'affaires de 3,96 milliards d'euros, à comparer à 3 milliards un an plus tôt. C'est au-delà des attentes des analystes qui attendaient en moyenne des revenus de 3,7 milliards. Le bénéfice net du groupe, qui a pour client de grands acteurs des semiconducteurs comme Taiwan Semiconductor, Samsung Electronics ou encore Intel, a atteint 1,06 milliard d'euros, contre 627 millions à la même période un an plus tôt. Pour le quatrième trimestre, le directeur financier d'ASML Roger Dassen a dit viser un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros et table sur une croissance d'un peu plus de 10% des ventes en 2021. Plusieurs analystes ont jugé que ces prévisions étaient un peu faibles au regard du consensus. (Toby Sterling avec Piotr Lipinski; Blandine Hénault pour la version française)

Valeurs associées ASML HLDG Euronext Amsterdam -1.06% SAMSUNG ELECTRON OTCBB -100.00% INTEL NASDAQ -0.09%