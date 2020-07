Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ASML double son bénéfice au deuxième trimestre mais reste en dessous des attentes Reuters • 15/07/2020 à 10:56









ASML DOUBLE SON BÉNÉFICE AU DEUXIÈME TRIMESTRE MAIS RESTE EN DESSOUS DES ATTENTES AMSTERDAM (Reuters) - Le fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs ASML a publié mercredi un bénéfice en hausse de 58% au deuxième trimestre mais qui ressort néanmoins en dessous des attentes des analystes. Le bénéfice net a bondi à 751 millions d'euros, contre 476 millions d'euros à la même période l'année dernière et 860 millions d'euros attendus par le consensus Refinitiv. Le chiffre d'affaires d'ASML a atteint 3,33 milliards d'euros contre 2,57 milliards d'euros l'année précédente, là aussi en dessous des estimations des analystes qui s'établissaient à 3,42 milliards d'euros. L'entreprise qui domine le marché de la photolithographie, technique utilisée dans l'industrie du semi-conducteur, fournit des machines imposantes pouvant coûter jusqu'à 200 millions d'euros chacune. Elle sont utilisées par des fabricants de semi-conducteurs tels que Samsung et Intel dans la création de puces électroniques. Peter Wennink, le directeur général du groupe, a déclaré dans un communiqué qu'avec un carnet de commandes de plus de 10 milliards d'euros, la société se trouvait dans une "position privilégiée" . Si l'épidémie de coronavirus nuit à l'économie mondiale, la demande dans certains secteurs est plus forte que jamais, a-t-il ajouté, indiquant tabler sur une année de croissance pour le groupe. "Le trafic de données est en pleine explosion", a dit Peter Wennink. "Et nos clients le voient. Des investissement importants sont réalisés dans des centres de données, des infrastructures pour le travail à distance". ASML prévoit ainsi un chiffre d'affaires au troisième trimestre compris entre 3,6 milliards et 3,8 milliards d'euros. A la Bourse d'Amsterdam, l'action ASML reculait de 0,71% dans la matinée. (Toby Sterling, version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées ASML HLDG Euronext Amsterdam -0.39%