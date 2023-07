Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ASML : dévisse de -10% en 4 séances, retombe sous 620E information fournie par Cercle Finance • 20/07/2023 à 18:49









(CercleFinance.com) - ASML dévisse de -10% en 4 séances (dont -5% ce 20 juillet suite à la publication de ses trimestriels).

Le titre est également victime du 'warning' de son concurrent taïwanais TSMC qui anticipe une baisse de -10% de son chiffre d'affaire au 2ème semestre : ASML retombe sous 620E et casse le support des 635E du 11 juillet.

Le titre se dirige vers un comblement du 'gap' des 604,5 du 17 mai mais la correction pour aller plus loin.

En effet, ASML matérialise un triple-top sous 685E (le dernier test a eu lieu le 14 juillet, les précédents les 13 juin et 30 mai dernier): la règle du balancier induit un risque de rechute sur 585E (retour sur les niveaux du 5 mai).





