ASML dépasse les 500 milliards de dollars de capitalisation boursière alors que TSMC prévoit de dépenser davantage

Les actions d'ASML

ASML.AS , le plus grand fabricant mondial d'équipements utilisés pour la fabrication de puces électroniques, ont atteint un nouveau record historique jeudi après que TSMC 2330.TW , son principal client, ait annoncé des plans d'investissement plus importants que prévu pour répondre à la demande croissante de puces pour l'intelligence artificielle.

TSMC a augmenté ses dépenses d'investissement prévues entre 52 et 56 milliards de dollars en 2026, dépassant les attentes du marché de 46 milliards de dollars, selon les analystes interrogés par Visible Alpha. Cela signifie que jusqu'à 21 % d'argent supplémentaire pourrait être utilisé pour acheter des équipements de fabrication de puces.

La nouvelle a fait grimper les actions d'ASML de 4,3 % à 9 h 52 GMT, totalisant une hausse de 23 % pour le seul mois de janvier et dépassant pour la première fois les 500 milliards de dollars de capitalisation boursière, renforçant ainsi sa position de société la plus précieuse d'Europe.

Les analystes ont déclaré qu'ASML est un bénéficiaire évident du boom de l'IA, qui a conduit à des plans d'expansion par de nombreux fabricants de puces, notamment le sud-coréen Samsung 005930.KS et SK Hynix 000660.KS , qui fabriquent des puces de mémoire utilisées dans la technologie de l'IA, et maintenant TSMC, le principal fabricant de puces pour Nvidia

NVDA.O et Apple AAPL.O .

"Le nouveau plan est excellent pour les vendeurs d'équipements en 2026, il conduira à des révisions à la hausse des estimations consensuelles dans tous les domaines", a déclaré l'analyste Michael Roeg de Degroof Petercam à propos de l'annonce de TSMC. ASML, qui doit présenter ses résultats du quatrième trimestre le 28 janvier, n'a jusqu'à présent prévu qu'une faible croissance pour 2026 ou, au pire, une stagnation des ventes.