 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 060,04
-0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ASML constate une baisse significative de la demande en Chine, mais les réservations pour le troisième trimestre sont supérieures aux estimations
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 07:20

ASML ASML.AS , le plus grand fournisseur mondial d'équipements de fabrication de puces électroniques, a averti mercredi qu'il s'attendait à une baisse significative de la demande de la Chine l'année prochaine, bien que ses réservations pour le troisième trimestre aient dépassé les prévisions du marché.

Les réservations nettes du groupe néerlandais, le chiffre le plus surveillé dans l'industrie, étaient de 5,40 milliards d'euros (6,27 milliards de dollars) au troisième trimestre 2025, contre une estimation consensuelle des analystes de 5,36 milliards d'euros, selon le chercheur Visible Alpha.

"Nous ne nous attendons pas à ce que les ventes nettes totales de 2026 soient inférieures à celles de 2025 ... En revanche, nous nous attendons à ce que la demande des clients chinois, et donc notre chiffre d'affaires net total en Chine en 2026, diminue de manière significative." a déclaré Christophe Fouquet, directeur général d'ASML, dans un communiqué.

ASML a déclaré qu'elle communiquerait ses nouveaux objectifs en janvier.

"Un léger dépassement des réservations signifie qu'il n'y aura pas de baisse des ventes en 2026, une stagnation voire une croissance", a déclaré Michael Roeg de Degroof Petercam. "Le message aurait pu être plus fort."

(1 dollar = 0,8607 euro)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Valeurs associées

ASML HLDG
873,0000 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le club SchwuZ, le plus ancien et le plus grand club queer d'Allemagne, lors d'une soirée, le 11 octobre, 2025 à Berlin ( AFP / Pierrick YVON )
    Berlin, la vie nocturne teste sa résilience face au déclin
    information fournie par AFP 16.10.2025 09:08 

    Capitale de la fête depuis la chute du Mur, Berlin voit des clubs célèbres fermer depuis la pandémie, victimes de l'inflation et de la pression immobilière. Entre résistance et adaptation, la lutte pour la survie s'organise. Un dimanche soir de fin d'été. La soirée ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:54 

    * PERNOD RICARD PERP.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 7,6% au premier trimestre, un recul légèrement plus marqué que prévu impacté par la faible demande et le déstockage aux États-Unis et en Chine. * FDJ UNITED FDJU.PA a fait état mercredi ... Lire la suite

  • ORANGE : Peu de risque à moyen terme
    ORANGE : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 16.10.2025 08:54 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • Le logo de Nestlé
    Nestlé va supprimer 16.000 emplois, veut relancer ses ventes
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:41 

    Nestlé va supprimer 16.000 emplois alors que le géant suisse de l'agroalimentaire ambitionne de relancer ses volumes de ventes, a déclaré jeudi son nouveau directeur général Philipp Navratil. Ancien directeur de Nespresso, Philipp Navratil a remplacé Laurent Freixe, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank