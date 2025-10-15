ASML constate une baisse significative de la demande en Chine, mais les réservations pour le troisième trimestre sont supérieures aux estimations

ASML ASML.AS , le plus grand fournisseur mondial d'équipements de fabrication de puces électroniques, a averti mercredi qu'il s'attendait à une baisse significative de la demande de la Chine l'année prochaine, bien que ses réservations pour le troisième trimestre aient dépassé les prévisions du marché.

Les réservations nettes du groupe néerlandais, le chiffre le plus surveillé dans l'industrie, étaient de 5,40 milliards d'euros (6,27 milliards de dollars) au troisième trimestre 2025, contre une estimation consensuelle des analystes de 5,36 milliards d'euros, selon le chercheur Visible Alpha.

"Nous ne nous attendons pas à ce que les ventes nettes totales de 2026 soient inférieures à celles de 2025 ... En revanche, nous nous attendons à ce que la demande des clients chinois, et donc notre chiffre d'affaires net total en Chine en 2026, diminue de manière significative." a déclaré Christophe Fouquet, directeur général d'ASML, dans un communiqué.

ASML a déclaré qu'elle communiquerait ses nouveaux objectifs en janvier.

"Un léger dépassement des réservations signifie qu'il n'y aura pas de baisse des ventes en 2026, une stagnation voire une croissance", a déclaré Michael Roeg de Degroof Petercam. "Le message aurait pu être plus fort."

(1 dollar = 0,8607 euro)

