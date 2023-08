Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ASML : bondit de +3% vers 643,5E dans le sillage de Nvidia information fournie par Cercle Finance • 24/08/2023 à 11:57









(CercleFinance.com) - ASML bondit de +3% vers 643,5E dans le sillage de Nvidia qui s'envole de +8% (vers un nouveau record absolu de 510$ en préouverture).

Le titre referme le 'gap' des 642,8E du 1er aout et va tenter de défier la résistance des 653E du 28 juillet dernier, pour s'ouvrir au-delà, le chemin d'un retracement du zénith des 685E du 26 mai au 14 juillet (2 tests majeurs).

















Valeurs associées ASML HLDG Euronext Amsterdam +0.98%