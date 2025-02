ASML : -4% vers 671E, 1er support vers 646E information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 17:40









(CercleFinance.com) - ASML est à la peine depuis plusieurs mois (après un zénith à 1.022E le 11 juillet 2024): après une correction de -38% (610E de 26/11/2024), un rebond de +25% s'est développé vers 748E (le 6 janvier) mais une rechute de -10% s'est enclenché depuis et ASML retombe vers 671E (-4% ce 28 février).

Le retracement des 646E (plancher testé brièvement le 27 janvier) semble une hypothèse plausible et le re-test des 610E ne peut être exclu à ce stade, vu la trajectoire de Nvidia, AMD ou Broadcom cette semaine.







Valeurs associées ASML HLDG 678,60 EUR Euronext Amsterdam -2,93%