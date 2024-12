ASMi: reconduction du directeur financier pour deux ans information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - ASM International annonce que son conseil de surveillance a l'intention de reconduire Paul Verhagen pour un second mandat comme membre du directoire et directeur financier, décision qui sera soumise à l'AG du 12 mai prochain.



L'équipementier néerlandais pour l'industrie des semiconducteurs précise néanmoins que ce mandat ne sera que de deux ans, au lieu de quatre ordinairement, en raison du souhait de Paul Verhagen de prendre sa retraite en 2027.



Le conseil de surveillance prévoit aussi de reconduire Pauline van der Meer Mohr dans ses fonctions de présidente du conseil, ainsi qu'Adalio Sanchez et Stefanie Kahle-Galonske comme membres du conseil, à l'occasion de l'AG de 2025.





