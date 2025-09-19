ASMi : Oddo BHF reste positif avant une journée investisseurs
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 15:05
Alors que les attentes pour cette réunion lui semblent raisonnables, Oddo BHF s'attend à ce qu'ASMi présente à cette occasion des objectifs de CA davantage à long terme, et jugerait 'logique que le groupe soit plus constructif sur la marge'.
Si le titre s'est récemment repris avec le retour en grâce des valeurs du secteur, notamment dopé par le newsflow plus positif autour de ses clients, le bureau d'études souligne qu'il sous-performe toujours et reste bon marché.
'Notre thèse d'investissement positive reste donc intacte, convaincus que le groupe continuera de bénéficier des transitions technologiques majeures à venir et de sa capacité à délivrer une croissance supérieure à celle du marché', poursuit l'analyste.
Valeurs associées
|491,8000 EUR
|Euronext Amsterdam
|-1,64%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 19/09/2025 à 15:05:00.
