ASMI grimpe à un niveau record après ses résultats et perspectives

L'action ASM International

ASMI.AS atteint des records mercredi à la Bourse d'Amsterdam, le fabricant néerlandais d'équipements pour puces informatiques ayant publié des résultats trimestriels et des prévisions supérieurs aux attentes.

Le titre bondit de 8,9% à 851,60 euros vers 07h53 GMT.

Le deuxième fabricant européen d'équipements pour la fabrication de puces électroniques a publié mardi soir des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieures aux attentes du marché et des résultats du premier trimestre dépassant également les estimations.

Il prévoit un chiffre d'affaires d'environ 980 millions d'euros pour le trimestre en cours, contre une estimation de 883,9 millions d'euros, selon les données LSEG.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre a pour sa part atteint 862,5 millions d'euros, contre les 828,5 millions d'euros attendus par les analystes.

"ASM International a largement dépassé les prévisions et a augmenté ses résultats du premier trimestre ainsi que ses perspectives pour le deuxième trimestre, même selon les standards du secteur des semi-conducteurs", souligne Citi.

Degroof Petercam se dit encore plus satisfait du levier opérationnel de la société que de son chiffre d'affaires

Le titre, qui a progressé d'environ 63% depuis le début de l'année ressort en tête de l'indice paneuropéen STOXX 600

.STOXX , qui avance de 0,18%.

Le compartiment technologique .SX8P progresse de 1,13% et affiche ce mercredi l'une des meilleures performances sectorielles de l'indice Stoxx.

(Ozan Ergenay et Danilo Masoni, version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)