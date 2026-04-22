ASMI grave ses gains...FDJ tire un mauvais numéro
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 10:23
Actions en hausse :
ASM International ( 8%) : le spécialiste des semi-conducteurs dépasse les attentes au premier trimestre avec un chiffre d'affaires de 863 MEUR. La direction table désormais sur une accélération au deuxième trimestre, visant des revenus de 980 MEUR, portée par la demande croissante en technologies de pointe.
Akzo Nobel ( 5%) : le fabricant des peintures "Dulux" enregistre une progression de 7% de son résultat opérationnel au premier trimestre, hors cessions en Inde. Cette performance repose sur une stratégie de relèvement des tarifs et de réduction des coûts.
ABB ( 5%) : porté par l'essor de la construction de centres de données, le carnet de commandes du géant de l'ingénierie électrique a bondi de 24% au premier trimestre 2026 pour atteindre le niveau record de 11,3 MdsUSD. Suite à ça, le groupe suisse a relevé ses perspectives de croissance et de marge pour 2026.
Genmab ( 3%) : la société de biotechnologie profite d'un double relèvement de recommandation de la part de BNP Paribas et Goldman Sachs, passant de "neutre" a "acheter". Les analystes fixent désormais leurs objectifs de cours respectifs à 2 400 DKK et 2 200 DKK.
Danone ( 2%) : le groupe agroalimentaire Danone a confirmé ses objectifs financiers pour 2026, après avoir enregistré un chiffre d'affaires légèrement supérieur aux prévisions des analystes au premier trimestre. Le chiffre d'affaires du géant français s'est établi à 6,71 MdsEUR, soit une baisse de 2%.
Actions en baisse :
Eurofins Scientific (-10%) décroche après un CA du 1er trimestre à 1,79 MdEUR qui rate le consensus (croissance organique de 2,6% contre 4,8% attendus), les tempêtes hivernales en Europe du Nord et Amérique du Nord ayant grippé les tests. Le laboratoire maintient ses objectifs annuels malgré tout. Jefferies reste à sous-performance avec une cible de 48 EUR.
Bureau Veritas (-8%) perd sa certification de confiance après avoir mis au jour des "irrégularités" sur des contrats au Moyen-Orient et en Afrique, provoquant l'arrêt d'activités de 185 MEUR et le rabaissement de la croissance organique 2026 de 4-9% à 4-6%.
FDJ United (-6%) tire un mauvais numéro en révisant sa guidance 2026 vers un léger recul du CA au lieu d'une progression, le fisc ayant alourdi la note de près de 90 MEUR. L'opérateur mise tout sur le 2nd semestre pour inverser la tendance malgré un 1er trimestre terne (CA -3,2% à 895 MEUR).
Wendel (-3%) verrouille 56% de Committed Advisors pour 258 MEUR cash (plus 128 MEUR conditionnels), le spécialiste du secondaire venant muscler une plateforme gonflée à 49 MdsEUR. Le marché digère mal une opération qui dilue à court terme, même si la holding vise 200 MEUR de revenus 2026.
JD Sports (-5%) perd son capitaine avec le départ annoncé d'Andrew Higginson de la présidence en juillet, remplacé provisoirement par Darren Shapland. Le distributeur britannique d'articles de sport encaisse le choc d'une transition au sommet qui crée le doute sur la stratégie future.
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