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ASM International relève ses prévisions et avance de trois ans son objectif de croissance
information fournie par Zonebourse 27/10/2026 à 19:29

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ASM International a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé ses perspectives de croissance, portées par les investissements dans les semi-conducteurs destinés à l'intelligence artificielle. Le fabricant néerlandais d'équipements prévoit désormais de dépasser 5,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires dès 2027, atteignant avec trois ans d'avance son objectif initialement fixé pour 2030.

Pour le quatrième trimestre, ASM International anticipe un chiffre d'affaires de 1,23 milliard d'euros, avec une marge de variation de 5%, contre 1,18 milliard attendu par les analystes interrogés par LSEG. Le groupe a également dépassé les prévisions au troisième trimestre, avec des revenus de 1,16 milliard d'euros, contre un consensus de 1,10 milliard. Ses nouvelles ambitions pour 2027, établies à taux de change constants, surpassent les 5,41 milliards d'euros anticipés par le marché. Michael Roeg, analyste chez Degroof Petercam, souligne que l'entreprise a dépassé les attentes sur ses résultats trimestriels et ses perspectives à court et moyen terme.

Cette dynamique repose principalement sur l'accélération des investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle, qui stimule la demande pour des puces toujours plus performantes. ASM International bénéficie notamment de son expertise dans le dépôt par couches atomiques, ou ALD, une technologie permettant de déposer des films extrêmement fins sur les plaquettes de silicium avec une précision élevée. Ce procédé joue un rôle essentiel dans la fabrication des semi-conducteurs avancés, dont les architectures deviennent de plus en plus complexes. L'augmentation des capacités de production des fabricants de puces soutient ainsi directement les commandes d'équipements spécialisés.

Ces perspectives renforcées interviennent néanmoins dans un contexte d'exigences élevées des investisseurs, attentifs à la capacité de l'industrie à maintenir une croissance suffisante pour justifier les dépenses massives consacrées à l'IA. Les résultats d'ASM International constituent un signal favorable sur la vigueur des investissements industriels et la demande pour les technologies de fabrication avancée. En avançant à 2027 son objectif de chiffre d'affaires initialement prévu pour 2030, le groupe confirme une accélération de sa trajectoire de croissance, tout en restant dépendant de la poursuite des investissements des fabricants de semi-conducteurs.

Les analystes de Jefferies estiment que : "bien que les tendances en matière de revenus d'ASM soient très fortes comme prévu, le marché est susceptible de considérer que les prévisions d'une croissance de plus de 33% en 2027 laissent une marge de progression limitée, avec certains risques de baisse."

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