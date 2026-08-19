ASM International monte un peu, aidé par des propos d'ING

ASM International grappille 0,5% à 847 EUR à Amsterdam, aidé par des propos d'ING qui réaffirme sa recommandation "achat", avec un objectif de cours porté de 1 100 à 1 200 EUR, rappelant qu'ASM a présenté de solides perspectives pour le 2e semestre 2026, ce qui l'a amenée à relever une nouvelle fois ses prévisions pour le groupe.

"ASM continuera à surperformer significativement ses pairs, portée par des transitions technologiques structurelles qui élargissent son marché adressable et soutiennent de nouveaux gains de parts de marché", prévoit la banque néerlandaise dans sa note consacrée à cet équipementier pour la fabrication de semi-conducteurs.

"Nos prévisions restent supérieures au consensus, tandis que l'action ASM se négocie avec une décote significative par rapport à ses pairs dans les technologies de dépôt, malgré de meilleures perspectives de croissance", ajoute ING, qui maintient ASM International sur sa liste de valeurs favorites au Benelux.