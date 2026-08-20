ASM International en petite hausse, KBC relève sa cible

ASM International avance de 0,7% à 829 EUR à Amsterdam, dans le sillage d'un relèvement de l'objectif de cours de 770 à 915 EUR chez KBC Securities, qui laisse néanmoins sa recommandation à "conserver" sur le titre de l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs.

Dans sa note, la banque belge affirme adopter une vision plus prudente de la croissance à long terme des WFE (équipements de fabrication de plaquettes), s'attendant à une normalisation des dépenses des hyperscalers liées à l'IA et de la demande en mémoire, principaux moteurs du cycle des semiconducteurs.

"De plus, nous constatons un décalage entre les feuilles de route technologiques actuelles et les hypothèses de part de marché pour ASML, ASMI et le marché back-end", ajoute KBC, qui reste aussi à "conserver" sur ASML et Besi, avec des objectifs de cours maintenus respectivement à 1 600 EUR et 225 EUR.