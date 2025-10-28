ASM International annonce des réservations pour le troisième trimestre inférieures aux estimations du marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le paragraphe 2 pour indiquer que les 637 millions d'euros de réservations concernaient le troisième trimestre, et non le deuxième)

Le fabricant de puces électroniques ASM International ASMI.AS a annoncé mardi un chiffre d'affaires inférieur aux attentes du marché pour le troisième trimestre, en raison d'une baisse plus importante que prévu des commandes des fabricants de puces chinois.

Les réservations, le chiffre le plus surveillé de l'industrie, se sont élevées à 637 millions d'euros (743 millions de dollars) au cours du troisième trimestre de l'année. Ce chiffre est à comparer aux 719 millions d'euros attendus en moyenne par les analystes, selon le cabinet d'études Visible Alpha.

(1 dollar = 0,8575 euro)