AskBio (Bayer) lance la phase 2 européenne de sa thérapie génique pour Parkinson
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 17:02
L'essai, déjà en cours de recrutement aux États-Unis depuis 2024, prévoit d'inclure environ 87 patients âgés de 45 à 75 ans. AB-1005 délivre un facteur neurotrophique (GDNF) directement dans le putamen afin d'évaluer sécurité et efficacité en neurorestauration.
Selon Alan Whone, investigateur principal en Europe, cette étape représente 'une avancée importante et un espoir pour les patients et les cliniciens'. Canwen Jiang, directeur médical d'AskBio, insiste sur le potentiel de cette approche à répondre au besoin médical majeur.
AB-1005 a obtenu en 2025 la désignation RMAT (Regenerative Medicine Advanced Therapy) de la FDA, offrant un cadre accéléré de développement et d'évaluation réglementaire. Une étude distincte explore aussi son utilisation dans l'atrophie multisystématisée de type parkinsonien (MSA-P).
Valeurs associées
|27,540 EUR
|XETRA
|+0,15%
A lire aussi
-
Le président Donald Trump signera dans le courant de la semaine un décret affirmant que l'accord visant à transférer les opérations aux Etats-Unis de TikTok, propriété du chinois Bytedance, est conforme aux exigences énoncées dans une loi de 2024, a déclaré lundi ... Lire la suite
-
Le président russe Vladimir Poutine a proposé lundi de prolonger d'un an les limites prévues par le traité de désarmement nucléaire New Start, le dernier accord de maîtrise des armements liant Washington et Moscou, qui doit expirer en février prochain. Ce traité, ... Lire la suite
-
La croissance du produit intérieur brut (PIB) de l'Italie a été réévaluée à 1% pour l'année 2023, contre 0,7% estimé jusqu'ici, a indiqué lundi l'Institut national des statistiques (Istat). L'Istat a revu le PIB 2023 à la hausse de 11,2 milliards d'euros en intégrant ... Lire la suite
-
Le groupe pétrolier et gazier autrichien OMV a confirmé lundi avoir licencié un employé accusé d'espionnage au profit de la Russie, après des révélations parues dans la presse du pays. "Il est vrai que nous avons mis fin au contrat de travail avec l'employé en ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer