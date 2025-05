Ashmore lance une stratégie dette émergente à impact

La société spécialisée dans les marchés émergents Ashmore vient de lancer une stratégie dette émergente à impact.

La stratégie vise à dégager à la fois une performance absolue et un impact environnemental et social positif et mesurable aligné sur les objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD). Elle sera gérée par une équipe spécialisée et dédiée à l’impact au sein du comité de sous-investissement de la dette mixte d’Ashmore, dirigée par Simon Cooke, responsable de la dette à impact. Ce dernier a rejoint Ashmore en octobre 2024 pour occuper ce poste nouvellement créé.

La stratégie associe la capacité récemment établie par Ashmore en matière de dette à impact avec son expertise et son processus d’investissement en matière de dette émergente. Elle a un objectif d’investissement durable conforme à l’article 9 SFDR.

« Il est urgent de mobiliser des milliers de milliards de dollars de capitaux privés pour combler le déficit croissant de financement des ODD des Nations unies dans les marchés émergents », a commenté Simon Cooke. « Notre ambition est de développer des stratégies d’impact évolutives avec des capacités de plusieurs milliards de dollars qui aident à répondre à ce besoin, tout en offrant des rendements financiers ajustés au risque au taux du marché ».

Laurence Marchal