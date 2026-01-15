Ashmore enregistre une collecte de 2,6 milliards de dollars, les marchés émergents attirant les investisseurs

15 janvier - Le gestionnaire d'actifs Ashmore Group ASHM.L a fait état jeudi d'entrées nettes de 2,6 milliards de dollars et de rendements de 1,2 milliard de dollars au deuxième trimestre, les investisseurs s'étant rués sur les actifs des marchés émergents dans un contexte de hausse des risques aux États-Unis.

Un changement d'orientation stratégique vers les marchés émergents et les actifs alternatifs a aidé les gestionnaires de patrimoine, même si les États-Unis ont été confrontés à la volatilité des politiques commerciales du président Donald Trump au cours de l'année écoulée.

Les investisseurs "reconnaissent de plus en plus les rendements d'investissement supérieurs disponibles sur les marchés émergents et les risques inhérents au maintien de portefeuilles qui sont devenus fortement pondérés aux États-Unis", a déclaré Ashmore dans une mise à jour commerciale.

Ses actifs sous gestion ont augmenté de 8 % en séquentiel pour atteindre 52,5 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 31 décembre 2025.