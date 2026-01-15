 Aller au contenu principal
Ashmore enregistre une collecte de 2,6 milliards de dollars, les marchés émergents attirant les investisseurs
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 08:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails au paragraphe 1, le contexte au paragraphe 2, le commentaire de l'entreprise au paragraphe 3)

15 janvier - Le gestionnaire d'actifs Ashmore Group ASHM.L a fait état jeudi d'entrées nettes de 2,6 milliards de dollars et de rendements de 1,2 milliard de dollars au deuxième trimestre, les investisseurs s'étant rués sur les actifs des marchés émergents dans un contexte de hausse des risques aux États-Unis.

Un changement d'orientation stratégique vers les marchés émergents et les actifs alternatifs a aidé les gestionnaires de patrimoine, même si les États-Unis ont été confrontés à la volatilité des politiques commerciales du président Donald Trump au cours de l'année écoulée.

Les investisseurs "reconnaissent de plus en plus les rendements d'investissement supérieurs disponibles sur les marchés émergents et les risques inhérents au maintien de portefeuilles qui sont devenus fortement pondérés aux États-Unis", a déclaré Ashmore dans une mise à jour commerciale.

Ses actifs sous gestion ont augmenté de 8 % en séquentiel pour atteindre 52,5 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 31 décembre 2025.

Valeurs associées

ASHMORE
186,950 GBX LSE +2,44%
