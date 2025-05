ASHLER & MANSON : Un exercice marqué par un retour à la croissance et à la performance / Des perspectives éclaircies pour les prochains exercices

Lors de son Conseil d’Administration du 15 mai 2025, ASHLER & MANSON, un des leaders français dans le secteur du courtage en crédit immobilier et assurance emprunteur, a arrêté ses comptes pour l’exercice 2024.



Dans un contexte de marché plus stable – comparé à un exercice 2023, marqué par une chute des transactions immobilières – avec des taux d’intérêt en légère baisse et des acheteurs qui reviennent progressivement sur le marché de l’immobilier à la faveur des baisses de prix, ASHLER & MANSON affiche sa résilience avec un chiffre d’affaires Groupe de 6 M€ sur l’exercice 2024 (données consolidées non auditées) en hausse de près de 20% par rapport à 2023 et affiche un retour à une rentabilité positive.



Après un début d’année atone, le second semestre 2024 s’est montré plus dynamique, conduisant le Groupe à réaliser un effort d’optimisation important de ses charges et ainsi restaurer une rentabilité positive. Le Groupe ASHLER & MANSON affiche un résultat d’exploitation à 380 k€ contre une perte de 537 k€ sur l’exercice 2023 tandis que le résultat net ressort à 412 k€.

Sur l’année 2024, ASHLER & MANSON a contribué à près de 650 M€ de crédits négociés contre 500 millions d’euros en 2023.



Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :