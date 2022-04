ASHLER & MANSON : Résultats 2021

Dans un contexte toujours altéré par la pandémie de Covid-19, ASHLER & MANSON continue d'accélérer sa dynamique technologique et commerciale, tout en structurant son réseau et en

préservant sa rentabilité. Le chiffre d'affaires s'élève à 4,5 m€ contre 2,9 m€ pour l'exercice précédent.

Le résultat net global ressort à 205 k€ contre 8 k€ en 2020. Sur la période, le Groupe marque un fort désendettement, disposant ainsi des moyens financiers pour poursuivre sa stratégie de croissance soutenue.



Sur 2021, ASHLER & MANSON, a réalisé un chiffre d’affaires réseau de 7,5 m€ (+48% à sc), dont 4,5m€ résultant de ses activités de courtage en propre (vs 2,9m€ en 2020) et 3m€ de ses licences de marque

(1 ère année de contribution dans le Groupe). Portée par une demande grandissante de sa clientèle et des taux toujours bas, ASHLER & MANSON a contribué à près de 900 millions d’euros de crédits négociés en 2021 contre 500 en 2020.



Lire le communiqué :