ASHLER & MANSON : Chiffre d’affaires 9 mois de 5,5 M€ en croissance de +22% / Une activité solide dans un marché encore sous tension

ASHLER & MANSON, un des leaders français dans le secteur du courtage en crédit immobilier et assurance emprunteur, annonce son chiffre d’affaires des 9 premiers mois de l’exercice 2025



Dans un marché du crédit marqué par une relative stabilité des taux depuis le début de l’année 2025 – avec des taux moyens autour de 3,03 % sur 20 ans (en mars 2025) contre 3,60 % un an plus tôt – mais aussi par un contexte économique encore exigeant, ASHLER & MANSON a réalisé sur les 9 premiers mois 2025 un chiffre d’affaires de 5,5 M€ contre 4,5 M€ sur la même période en 2024, soit une augmentation de plus de 20 %. A fin septembre, la société a déjà contribué à près de 500 millions d’euros de crédits négociés contre 650 millions d’euros sur l’ensemble de l’année 2024.



Le Groupe Bordelais, qui compte à ce jour plus de 45 points de présence sur le territoire, poursuit ses actions commerciales et digitales pour accroître son volume d’affaires et renforcer sa notoriété autour de plusieurs axes stratégiques.



Lire l'intégralité du communiqué ci-dessous :