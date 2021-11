ASHLER & MANSON annonce la reprise du réseau RAPIDOPRÊT : Renforcement stratégique sur la Bretagne et les Hauts-de-France / Objectif de 10 M€ de chiffre d’affaires à l’horizon 2022 pour le Groupe.

Après avoir communiqué le 16 novembre dernier, le renforcement de ses positions sur la région Lyonnaise et le développement continu de ses activités sur de nouveaux territoires géographiques, ASHLER & MANSON annonce la reprise du réseau RAPIDOPRÊT, société spécialisée dans les prestations de courtage en prêts immobiliers, conformément à la décision du Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc, le 22 novembre 2021.



Aymerick Penicaut, PDG d’ASHLER & MANSON déclare « Nous nous réjouissons de la reprise du réseau RAPIDOPRÊT et d’accueillir de nouvelles expertises autour de talents confirmés. Couplé à notre présence sur les régions Rennaise et Nantaise, le nouvel ensemble va permettre de nous positionner en leader du courtage sur la région Bretagne. »



- Une reprise stratégique pour devenir leader sur la région Bretagne

Créée en 2010 à Guingamp par Emmanuel AUBRY, RAPIDOPRÊT s’est spécialisée dans les prestations de courtage en prêts immobiliers initialement sur la région Bretagne. La société a réalisé sur 2021, un chiffre d’affaires de 1,38 m€ pour un volume de crédits de l’ordre de 90 m€.



