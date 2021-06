ASCO 2021, Nanobiotix présente de nouvelles données positives d'efficacité de l'association NBTXR3/anti-PD-1

NBTXR3/RT2 associé aux anti-PD-1, a induit une régression tumorale locale ou distante chez 76,9 % des patients évaluables de l'étude, indépendamment de leur exposition antérieure aux anti-PD-1



o NBTXR3/RT2 associé aux anti-PD-1, a montré dans cet essai, la possibilité de stimuler la réponse immunitaire et de convertir des patients non-répondeurs aux anti-PD-1 en répondeurs.

o Une réponse objective de la tumeur a été observée chez 60% des patients naïfs aux anti-PD-1 et chez 50% des patients non-répondeurs.

o Les données suggèrent un effet abscopal (réduction des lésions à distance de la zone d'injection et d'irradiation).

o À ce jour, le profil global des événements indésirables pour les 16 patients injectés ne diffère pas de ce qui est attendu pour la radiothérapie ou les anti-PD-1 (tumeurs primaires des cancers de la tête et du cou et du cancer du poumon non à petites cellules).

o Ces nouveaux résultats sont autant de signaux prometteurs et suggèrent que NBTXR3 pourrait être un pilier potentiel de l'immunothérapie.

o Consécutivement à l'ASCO1, Nanobiotix organisera un événement pour les investisseurs, le vendredi 11 juin 2021 à 14h, heure d'Europe Centrale (CET). Les résultats de l'étude 1100 associant NBTXR3 à l'immunothérapie seront présentés en détail par plusieurs leaders d'opinion, dont des investigateurs d'étude clinique (les modalités d'inscription à l'événement sont à retrouver ici).