Asac-Fapes alerte sur la méconnaissance des instruments financiers par les Français

(AOF) - A l’occasion de la Semaine de l’éducation financière du 16 au 22 mars 2026, placée cette année sous le thème "L’argent, osons en parler", Asac-Fapes, association d’épargnants engagée depuis 75 ans dans la défense des intérêts des adhérents, alerte sur une fragilité persistante : la méconnaissance des instruments financiers par les Français, alors même qu’ils y sont massivement exposés.

Selon le Baromètre 2024 de l'Autorité des marchés financiers, seuls 32% des Français se déclarent à l'aise avec les questions financières, ce qui souligne un niveau de culture financière encore limité dans la population.

Un décrochage préoccupant que l'on retrouve également dans l'analyse du portefeuille clients et prospects de l'Asac-Fapes :

- près d'un quart déclarent ne connaître aucun instrument financier.

- seuls 19% disent connaître les actions et 16% les obligations, alors même que des millions d'épargnants sont indirectement exposés aux obligations via leur assurance vie, notamment à travers les fonds en euros investis majoritairement en titres obligataires.

- le non coté demeure très largement méconnu : seuls 4% des répondants déclarent le connaître, malgré les initiatives récentes visant à en favoriser la démocratisation, notamment dans le cadre de la loi Industrie Verte et du règlement ELTIF.

Ce décalage entre exposition réelle et compréhension effective des mécanismes financiers interroge. Dans un contexte où la capitalisation est appelée à devenir un complément essentiel du système de retraite par répartition, et où la transmission patrimoniale s'anticipe de plus en plus tôt, y compris de son vivant, la maîtrise des instruments financiers et des notions fondamentales de rendement, de risque ou encore de fiscalité n'est pas anodine : elle conditionne la capacité des épargnants à faire des choix éclairés et cohérents avec leurs objectifs de long terme.

Pour Nathalie Lejeune, directrice générale de FAPES Diffusion (Asac-Fapes) : "Parler d'argent ne devrait plus être tabou. La pédagogie est un levier de souveraineté individuelle. La finance ne peut rester un sujet technique réservé aux experts : elle détermine des enjeux essentiels de la vie de chacun : son autonomie financière, sa protection et celle de sa famille, la préparation de sa retraite ou encore l'anticipation d'une éventuelle dépendance. C'est pourquoi la culture économique et financière doit être transmise dès le plus jeune âge, notamment sur les bancs de l'école. Elle doit s'imposer comme un pilier essentiel de notre culture citoyenne, indépendamment du niveau de revenus."