Arxis, soutenue par Arcline, révèle une hausse de son chiffre d'affaires dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

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La société Arxis, soutenue par la société de capital-investissement Arcline, a révélé que son chiffre d'affaires annuel avait plus que doublé dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis, mardi, soulignant ainsi le fort appétit des sponsors pour tester le marché de la cotation dans un contexte de forte demande de pièces pour l'aérospatiale et la défense.

Cette demande intervient alors que les entreprises du secteur de l'aérospatiale et de la défense suscitent un regain d'intérêt de la part des investisseurs, en raison de l'augmentation des dépenses mondiales en matière de défense et de la bonne tenue de la demande dans le secteur de l'aviation commerciale.

Arxis, qui produit des pièces telles que des roulements de commande de vol et des joints anti-incendie pour moteurs et qui sert les fabricants d'équipements d'origine pour l'aérospatiale et la défense, a déclaré qu'elle comptait environ 5 750 employés au 31 décembre 2025.

Arcline, qui se spécialise dans les investissements industriels et contrôle actuellement Arxis, devrait rester un investisseur à long terme dans la société après l'introduction en bourse.

La société de capital-investissement a conclu un accord avec KKR KKR.N en novembre pour acquérir le fabricant de matériel aérospatial et de défense Novaria Group pour 2,2 milliards de dollars.

Arxis a déclaré un bénéfice net d'environ 46 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 1,59 milliard de dollars en 2025, contre une perte de 55,5 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 743 millions de dollars en 2024.

La société a indiqué qu'elle avait demandé l'inscription de ses actions sur le Nasdaq sous le symbole "ARXS".

Goldman Sachs, Morgan Stanley et Jefferies figuraient parmi les co-chefs de file de l'offre.