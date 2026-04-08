Arxis souhaite lever plus d'un milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Le fabricant de composants aérospatiaux Arxis, soutenu par des fonds d'investissement, a déclaré mercredi qu'il visait à lever jusqu'à 1,06 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.