Arvinas en hausse après un essai préliminaire montrant que le médicament abaisse un marqueur clé de la maladie de Parkinson

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Arvinas ARVN.O augmentent de 2 % à 12,22 $ avant le marché

** La société affirme que son médicament expérimental ARV-102 a réduit les marqueurs liés à la maladie de Parkinson - un trouble cérébral progressif affectant le mouvement, la mémoire et le sommeil - dans un petit essai de stade précoce

** La société ajoute que la pilule à prendre une fois par jour a réduit les niveaux de LRRK2, une protéine qui s'accumule dans le liquide céphalo-rachidien des patients atteints de la maladie de Parkinson, d'environ la moitié en 28 jours

** La société indique que l'essai a également montré des réductions des marqueurs associés à l'inflammation et aux dommages cellulaires, liés à la maladie de Parkinson et à la maladie cérébrale rare à évolution rapide, la PSP.

** La société ajoute qu'aucun effet secondaire grave n'a été signalé et que tous les événements indésirables étaient bénins

** La société prévoit de commencer un nouvel essai pour la PSP au cours du deuxième trimestre 2026, en attendant les réactions des autorités réglementaires

** Les actions d'ARVN ont augmenté de 1,26 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 38 % en 2025