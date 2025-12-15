Arverne se voit confier par Bonneuil-sur-Marne son projet d’extension d’infrastructures géothermales

Arverne (FR001400JWR8 - ARVEN), 1er fournisseur français de solutions géothermales, remporte le contrat de forage de géothermie profonde, pour le réseau de chaleur de Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne,94).

Pierre Brossollet, fondateur et PDG d’Arverne, déclare : « Alors que la France s’est fixée pour objectif de porter la part des énergies renouvelables à 33 % d’ici 2030, la géothermie du Dogger en Ile de France constitue un levier essentiel pour y parvenir. Arverne est fière de contribuer à cette ambition nationale en réalisant un projet d’extension d’infrastructures géothermales francilien. Ce projet offrira aux abonnés un confort optimal, des tarifs maîtrisés et une plus grande sécurité énergétique. »