Arverne se voit confier par Bonneuil-sur-Marne son projet d’extension d’infrastructures géothermales
information fournie par Boursorama CP 15/12/2025 à 18:00

Arverne (FR001400JWR8 - ARVEN), 1er fournisseur français de solutions géothermales, remporte le contrat de forage de géothermie profonde, pour le réseau de chaleur de Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne,94).
Pierre Brossollet, fondateur et PDG d’Arverne, déclare : « Alors que la France s’est fixée pour objectif de porter la part des énergies renouvelables à 33 % d’ici 2030, la géothermie du Dogger en Ile de France constitue un levier essentiel pour y parvenir. Arverne est fière de contribuer à cette ambition nationale en réalisant un projet d’extension d’infrastructures géothermales francilien. Ce projet offrira aux abonnés un confort optimal, des tarifs maîtrisés et une plus grande sécurité énergétique. »

